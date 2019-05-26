السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد حجز قطارات عيد الفطر الإضافية التى تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ابتداءً من غدًا الإثنين، حيث يجرى الإثنين حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية التى ستتحرك يوم الثلاثاء المقبل.

وقررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 10 يونيو المقبل، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم بردلات يومين بين القاهرة وأسوان.

القطارات المكيفة الإضافية التى سيبدأ حجز مقاعدها ابتداء من الإثنين المقبل تضم قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050، وقطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55.

وتشمل القطارات المكيفة الإضافية قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.