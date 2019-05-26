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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لربة منزل لحيازتها الترامادول

الأحد، 26 مايو 2019 12:04 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لربة منزل لحيازتها الترامادول مخدر الترامادول-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتها مخدر الترمادول داخل قسم المرج.
 
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمة " خلود.ر"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، خلال زيارتها لأحد المسجونين بقسم المرج.
 
 
وشهد النقيب محمود السيد، أنه حال مباشرة عمله بتفتيش الزيارات بقسم المرج، عثر بحوزة المتهمة على قطع لجوهر الترمادول المخدر، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر، وتوالت النيابة التحقيقات.
 
 

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