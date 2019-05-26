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الداخلية التونسية تنفى اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار فى نهار رمضان

الأحد، 26 مايو 2019 04:00 ص
الداخلية التونسية تنفى اعتداء متشددين على مقهى بسبب الإفطار فى نهار رمضان الشرطة التونسية
أ ش أ
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نفت وزارة الداخلية التونسية ما تم تداوله حول تعرض أحد المقاهي بجهة رادس إلى الاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين على خلفية الإفطار في رمضان وفتحه للمواطنين وقبوله للمرتادين قبل توقيت الإفطار.

 

وقالت الوزارة - في بيان اليوم،الأحد، إنه "حوالي الساعة 18.30 (بالتوقيت المحلي) وبينما كانت مجموعة من عمال المقهى من بينهم فتاتان بصدد الاستعداد لفتح المقهى مع توقيت الإفطار مرت سيارة على متنها مجموعة من الشبان بادروا بالاعتداء لفظيا على الفتاتين العاملتين بالمقهى وتطور الخلاف بتبادل العنف، ثم غادرت السيارة لتعود بعد مدة قصيرة مصحوبة بمجموعة أخرى من المنحرفين الذين تولوا الاعتداء على العاملين بالمقهى وإتلاف جزء من تجهيزاته وإحراق الواجهة الأمامية له".

 

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق في الموضوع والتعريف بالمعتدين ومواصلة القبض عليهم.

 


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تونس

الداخلية التونسية

رمضان

افطار

مقهى

عنف


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