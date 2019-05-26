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الأيرلنديون يصوتون لتأييد خطة تهدف إلى جعل الطلاق أسهل على المتزوجين

الأحد، 26 مايو 2019 08:14 م
الأيرلنديون يصوتون لتأييد خطة تهدف إلى جعل الطلاق أسهل على المتزوجين صورة تعبيرية عن الطلاق _ صورة أرشيفية
لندن /أ ش أ/
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صوت أغلبية الشعب الأيرلندى، على تأييد خطة تهدف إلى تحرير دستور البلاد وجعل الطلاق أسهل على المتزوجين.

وأوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن أكثر من 82% من المصوتين أعلنوا تأييدهم على إزالة بند يجبر المتزوجين على الانفصال لمدة 4 سنوات قبل أن يتمكنا من الطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار حاليا يتوقف على البرلمان الذى يتعين عليه سنّ تشريعا جديدا لتقنين الطلاق بشكل آخر، لافتة إلى أن الحزب الأيرلندى الحاكم اقترح تخفيض مدة الانفصال إلى النصف لتصبح سنتين فقط.

وذكرت أن الطلاق كان محظورا فى أيرلندا حتى 1995، لكن البلاد شهدت تغييرات اجتماعية سريعة خلال السنوات الأخيرة، وفى 2015 شرعت صوت الأيرلنديون على تشريع الزواج من الجنس نفسه، والعام الماضى صوتوا على إلغاء الحظر الدستورى على الإجهاض.

 


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