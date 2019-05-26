افتكروهم فى رمضان.. اللواء إمتياز شهيد الواحات رمز للتضحية ونموذج مشرف

كتب محمود عبد الراضى

لم يكن أب لأولاده فقط، وإنما اعتبره ابنائه الضباط الذين عملوا معه بمثابة الأب والأخ الأكبر، لما يتمتع به من حب وإحتواء لمن حوله.

الشهيد اللواء إمتياز إسحاق أحد أبطال جهاز الشرطة، والذى استشهد فى ملحمة الواحات الشهيرة، ومازالت قصته مصدر فخر للجميع.

حياة مليئة بالحب والإحترام عاشها البطل، حيث تقول زوجته سحر السيد أحمد:" الشهيد لم يكن عليه غبار فقد كان مثالا للوطنية والحب والإخلاص لأرض الوطن، وكان محبوبا من الجميع، ومازلت أنا وأبنائه وكل محبيه نعتبره مازال حيًا بينهم قائلة: "هو بالنسبة إلينا فى مأمورية وأنا أيضا فى مأمورية لتربية أبنائى على حب الوطن والانتماء إليه مثل والدهم الشهيد".

لم تنسى زوجة البطل من حرموها زوجها، فوصفتهم بأنهم ينطبق عليهم قول الله عز وجل " فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا "، قائلة :"بأى منطق يقتلون الناس وأى دين يحث على ذلك، مؤكدة أنها تدعى الله أن يهديهم للنور وهذا ما تعلمته من زوجى الشهيد امتياز كامل أن نغلب مصلحة الوطن على كل شيء لأنه لو أن الله هداهم وهو قادر على ذلك سنكسب مصلحة البلد دون إراقة أى دماء".

زوجة البطل امتياز إسحاق كامل، الذى استشهد خلال مواجهات دامية مع عناصر إرهابية، بطريق الواحات، يوم 20 أكتوبر 2017، والتى أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، ومقتل وإصابة 15 من الإرهابيين، ترى أن وزارة الداخلية تبذل جهدًا كبيرًا فى محاربة الإرهاب ودحرهم وانها تولى أهمية خاصة بأسر الشهداء.