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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

الأحد، 26 مايو 2019 02:25 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحا عدد 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.32 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 866 مليون سهم، بقيمة قدرها 234 ألف دينار  بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.37% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.11% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 3.7%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.88% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.62%.


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