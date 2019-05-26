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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الأحد، 26 مايو 2019 05:00 ص
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يتابع لجان تقدير الشهادة الإعدادية
أسيوط ـ محمود عجمي
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كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019  نهاية الأسبوع الجارى، بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

وأكد مصدر مسؤول بالتربية والتعليم بأسيوط، لـ"اليوم السابع": أنه يتم استكمال أعمال تصحيح أوراق إجابات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، بعد انتهاء عطل يوم الخميس الماضي بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو؛ حيث اطمأن صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، علي سير التصحيح داخل لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدارس "مدرسة الخياط الإعدادية بنات، والثانوية التجارية للبنات، الإمام على بن أبى طالب الابتدائية، عبدالله النديم ".

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، المعلمين بضرورة التأنى فى عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين على تلبية احتياجات المعلمين ومقدرى الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

وأشار عبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام، إلى أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لإعداد النتيجة النهائية وعرضها على المحافظ لاعتمادها، مشيرا إلى أن عدد المعلمين المشاركين فى أعمال التصحيح بلغوا "2123" معلما إضافة لموجه عام لكل مادة وآخر لكل غرفة كما بلغ عدد الإداريين المشاركين فى أعمال التصحيح قرابة "160" إداريا.

يُذكر أن نحو 59 ألفا و188 طالبا وطالبة قد أدوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2018/2019، للشهادة الإعدادية بأسيوط .

 

 


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