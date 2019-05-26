ألمانيا تبذل مساعى لإحياء المحادثات بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية

رويترز

قال مسؤولون إن ألمانيا تجرى محادثات مع حركة طالبان ومع الحكومة الأفغانية فى محاولة لاستئناف مفاوضات السلام التى تهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 18 عاما.

وألمانيا من بين أبرز الدول المانحة لأفغانستان وعضو فى التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسى هناك.

وأجرت حركة طالبان محادثات مع مسؤولين أمريكيين منذ أكتوبر بشأن انسحاب القوات الدولية لكن الحركة رفضت حتى الآن إجراء محادثات رسمية مع الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب والتى تعتبرها مجرد "دمية".

وزار ممثل برلين الخاص لأفغانستان وباكستان ماركوس بوتسيل كابول لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية والتقى بمسؤولين من طالبان في الدوحة مرتين على الأقل هذا الشهر.

وقال بوتسيل "يجب ألا أن نفوت الفرصة الحالية من أجل السعى إلى أفغانستان أكثر سلمية. إذا تمكنت الدول الصديقة لأفغانستان، وألمانيا إحداها، من المساعدة فى تلك الجهود فيمكننا أن نحقق ذلك".

وأضاف "فى النهاية وحدهم الأفغان، بما يشمل طالبان، هم من سيقررون مستقبل بلادهم".