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5 أسواق تنعش السياحة الثقافية فى مصر فى مقدمتها "الإسبانى".. تعرف عليها

السبت، 25 مايو 2019 10:00 م
5 أسواق تنعش السياحة الثقافية فى مصر فى مقدمتها "الإسبانى".. تعرف عليها سياحة ثقافية- معبد الكرنك
كتبت آمال رسلان
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أصدرت لجنة تسويق السياحة الثقافية تقريرها عن الموسم الشتوى الماضى والذى شهد انتعاشة ملحوظة خاصة فى الأقصر وأسوان، حيث كشفت الأرقام عن التغيرات الإيجابى التى حلت بقطاع السياحة الثقافية مقارنة بالعام الماضى.
 
وكان من أبرزها ارتفاع معدل انفاق السائح كما شهدت السياحة الوافد للمقاصد الثقافية نشاط كبير في حجم الحركة الوافد من أسواق كانت شهدت انحسارا كبيرا خلال السنوات الماضية.
 
 
وعن أهم المعلومات التى حملها التقرير:
 
 
 1 - 5 أسواق شهدت نشاط ملحوظ وهى السوق الإسباني يليه أمريكا اللاتينية ثم فرنسا، يليها السوق الألماني،  والسوق الأمريكي .     
 
 
 2 - بعض الأسواق التي كانت تعرضت للانحسار عقب يناير 2011 قد عادت للتدفق و يأتي علي رأسها السوق الاسكندنافي ، و النمسا ، بلجيكا و هولندا بتدفق مقبول.
 
3 - أن السوق الياباني كان السوق الأول دعما لحركة السياحة الوافد من آسيا ، و بدأت حركة منه خلال موسم الصيف ،بعد أن كان يبدأ تدفقه خلال الشتاء  فقط .
 
4- حافظ  السوق الهندي علي تدفقه بمستوي ثابت 
 
 
5 -  تابع التقرير أن  السوق الصيني  ما يزال "الكنز" الذي لم يتم الاستفادة منه حيث ان الصين تصدر 150 مليون سائح سنويا ولو استطاعت مصر ان تحصل علي 1% فقط  من حركة السياحة الصينية حول العالم لبلغ نصيب مصر مليون و نصف سائح سنويا.
 
 6 - السوق الكوري  بدأ تدفق الحركة منه مطلع شهر نوفمبر للمرة الأولي ، و ذلك بعد فترة طويلة من انحسار الحركة منه
 
 
 7 - أكد التقرير أن متوسط إنفاق كان في أدني مستوي له عقب يناير 2011 حيث كان يبلغ 25 دولار ، بينما بلغ متوسط الانفاق خلال الموسم الماضي ، من الـ70 دولارا،  مع التوقعات أن يصل حجم متوسط إنفاق السائح إلي 100 دولار خلال الموسم المقبل . 
 
8 - و تأتى اليابان على رأس قائمة الدول الأعلى انفاقا تليها الولايات المتحدة ثم ألمانيا.
 
 

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