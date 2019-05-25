22 يونيو الحكم فى دعوى تعديل أسعار الترابط بين فودافون وكافة الشبكات

كاب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار احمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من يوسف ابو زيد المحامي ، وكيلا عن شركة فودافون مصر، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الجهار القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل اسعار الترابط بين شركه فودافون وكافه شركات الاتصالات الارضي المحمول، للحكم بجلسة 22 يونيو المقبل.

كانت الدائرة السابعة استثمار ، بمحكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما، فى وقت سابق ، بإلغاء قرار الجهار القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن تحديد وتعديل أسعار الترابط بين شركه فودافون وكافة شركات الاتصالات الأرضي المحمول.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 30063 لسنه63 الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.