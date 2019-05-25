وكيل تعليم دمياط: استأنف امتحانات الدبلومات الفنية بعد توقفها

دمياط معتز الشربينى

تابع السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية العشرة بمحافظة دمياط ، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت بعد استئناف الامتحانات نظرا لتوقفها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد وكيل الوزارة ، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

مضيفا أنه أدى 11 ألف و264 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،"عام نظام ال 3 سنوات وال 5 سنوات، والمهني نظام ال 3 سنوات " بمحافظة دمياط ،امتحاناتهم في 45 لجنة.

يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير عملية امتحانات شهادة الدبلومات الفنية وتهيئة الأجواء لأدائها بيسر وانضباط.