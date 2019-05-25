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وكيل تعليم دمياط: استأنف امتحانات الدبلومات الفنية بعد توقفها

السبت، 25 مايو 2019 01:36 م
وكيل تعليم دمياط: استأنف امتحانات الدبلومات الفنية بعد توقفها السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى
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تابع السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط  من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية العشرة بمحافظة دمياط ، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت بعد استئناف الامتحانات نظرا لتوقفها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
 
وأكد وكيل الوزارة ، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.
 
مضيفا أنه أدى 11 ألف و264 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،"عام نظام ال 3 سنوات وال 5 سنوات، والمهني نظام ال  3 سنوات " بمحافظة دمياط ،امتحاناتهم في 45 لجنة.
 
يأتى ذلك في إطار تعليمات  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير عملية امتحانات شهادة الدبلومات الفنية وتهيئة الأجواء لأدائها بيسر وانضباط.
 
 

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