وكيل تعليم دمياط: استأنف امتحانات الدبلومات الفنية بعد توقفها

تابع السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية العشرة بمحافظة دمياط ، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت بعد استئناف الامتحانات نظرا لتوقفها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وأكد وكيل الوزارة ، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.
مضيفا أنه أدى 11 ألف و264 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،"عام نظام ال 3 سنوات وال 5 سنوات، والمهني نظام ال 3 سنوات " بمحافظة دمياط ،امتحاناتهم في 45 لجنة.
يأتى ذلك في إطار تعليمات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير عملية امتحانات شهادة الدبلومات الفنية وتهيئة الأجواء لأدائها بيسر وانضباط.
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