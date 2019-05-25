هربًا من حرارة الجو.. مصرع طالب جامعى أثناء الاستحمام فى بحر مويس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طالب جامعى مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام فى مياه بحر مويس بالشرقية، وبالعرض على نيابة قسم ثانى الزقازيق، صرحت برئاسة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا عن غريق شاب بمياه بحر مويس أمام كلية الأداب جامعة الزقازيق.

وأنتقل فريق الإنقاذ النهرى بالشرقية، وتم إنتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى "عادل أ ع" 21 سنة طالب بالفرقة الأولى كلية تربية رياضية مقيم مركز الزقازيق، وتبين أنه نزل مع عدد من زملاءه للاستحمام بالبحر أمام كلية الأداب، هربا من حرارة الجو وقام بالنزول للمياه أولا، لكنه غرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2956 لسنة 2019 إدارى القسم.