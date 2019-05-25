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هجوم إرهابى بالقذائف الصاروخية على ريف حماة ووقوع أضرار بالمنازل والممتلكات

السبت، 25 مايو 2019 03:17 م
هجوم إرهابى بالقذائف الصاروخية على ريف حماة ووقوع أضرار بالمنازل والممتلكات الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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اعتدى إرهابيون بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية بمدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم بريف حماة الشمالى غربى سوريا، ما أسفر عن اندلاع حرائق فى محاصيل الفلاحين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن إرهابيين يتحصنون فى محيط قرية ميدان غزال فى جبل شحشبو بالريف ذاته أطلقوا 8 صواريخ من نوع "جراد" على حقول القمح فى محيط مدينة السقيلبية، أسفرت عن حدوث أضرار مادية واندلاع النيران فى عدد منها دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وسارع عناصر الإطفاء، بالتعاون مع الأهالى، إلى التعامل مع النيران ومحاصرتها وإخمادها منعاً من امتدادها إلى حقول إضافية لتقليل ما يمكن من الأضرار فى محصول القمح والأشجار المثمرة فى البساتين المجاورة، نتيجة الاعتداء الإرهابى.

 

 


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