محافظ أسيوط: تسكين الأسرة المنكوبة فى إنهيار منزل بمنفلوط

أسيوط - هيثم البدرى

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تعليماته بتوجيه كافة الدعم للأسرة المنكوبة فى إنهيار منزل ريفى بقرية أم القصور بمركز منفلوط، وأمر بتسكينهم بوحدة سكنية بمساكن الأسر الأولى بالرعاية بالقرية وتوفير المستلزمات العاجلة لهم والاطمئنان على استقرار حالتهم .

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراَ من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ بإنهيار منزل ريفى مكون من دور أرضى وأول علوى ملك المواطن "أحمد عبد المحسن راضى" وتم على الفور توجيه قوات الحماية المدنية والانقاذ والاسعاف إلى مكان الإنهيار، وتم رفع أنقاض المنزل ولا توجد أية خسائر فى الأرواح .

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، بالانتقال الفورى إلى مكان الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة المنكوبة وتسكينهم بمساكن الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المستلزمات العاجلة لهم نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة، وتكليف التضامن الاجتماعى بتوفير كافة المساعدة لهم وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب إنهيار المنزل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانب أخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، عدد من الفعاليات والتى من شأنها النهوض بالنشاط الرياضى لدى الشباب والنشء وتوعيتهم بأهمية الرياضة وتأثيرها فى البناء السليم للعقل والجسم بجانب الإهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تنظيم عدد من الأنشطة لهم بمراكز الشباب ومراكز تنمية الإبداع والفنون.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالنشاط الرياضى والعمل على توفير أنشطة رياضية مختلفة لكافة الأعمار وتنظيم مسابقات رياضية لتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتنظيم ندوات بالمدارس لتوعية الطلاب بأهمية الرياضة وتأثيرها، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ مشروعات رياضية قومية للطلائع والناشئين والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه فى مجال الإنشاءات، تم إستلام ملعب الحمراء بمركز شباب البلايزة القديمة وتجديد دورة المياه، وتركيب شبك لملعبى العطيات بأبنوب وفزارة بالقوصية، وفى مجال التعليم المدني، تم تنفيذ مسابقة أفضل نموذج محاكاة لبرلمان الشباب تحت شعار "مصر تنطلق بشبابها" كما تم تنظيم معسكر اليوم الكامل الثانى للطلائع تحت شعار "بالتسامح والأخلاق نرتقى" والحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى العربى وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "الشباب درع الأوطان" بجانب تحكيم المبادرة المجتمعية "فكر -ابدع -غيّر -كن إيجابى" على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه فى إطار الإهتمام بذوى الإعاقة تم تنظيم مباراة ودية بين منتخب أسيوط للصم من ذوى الإعاقة وفريق كرة القدم بمركز شباب درنكة، كما تم تنفيذ احتفالين لذوى الإعاقة بمركزى تنمية الإبداع والفنون بمركزى شباب عرب المدابغ وديروط، وتنظيم يوم ترويحى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.



المنزل المنهار بمنفلوط

المنزل المنهار بمنفلوط

الأسر أثناء نقل اثاثهم لمساكن الأولى بالرعاية

أحدى الأسر المتضررة من إنهيار منزل منفلوط داخل مساكن الأولى بالرعاية