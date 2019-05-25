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مجازاة مسئول سابق بالشباب والرياضة تسبب فى إلغاء مناقصة وبراءة آخرين

السبت، 25 مايو 2019 03:14 م
مجازاة مسئول سابق بالشباب والرياضة تسبب فى إلغاء مناقصة وبراءة آخرين مدلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، 10 أيام من راتب مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بالزرقا ومنتدب لمديرية الشباب سابقًا، لترسيته العطاء فى مناقصة على مقاول بالمخالفة.
 
وبراءات المحكمة كل من مدير مديرية الشباب والرياضة السابق بدمياط، والمفتش المالى والإداري، وباحثة قانونية بالمديرية، من تسببهم فى إلغاء مناقصة وتحميل الموازنة العامة.
 
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب لوفاته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، سكرتارية محمد حسن.
 
ونسبت لهم النيابة الإدارية خلال التحقيقات تهم، أن المحال الأول والثالثة والرابعة، قاموا بوصفهم أعضاء لجنة تقييم عروض المكاتب الاستشارية بترسية المناقصة العامة الخاصة باستكمال إنشاء الصالة المغطاة بنادي المستقبل الرياضي بدمياط الجديدة على صاحب العطاء رقم 3/2 المقدم من مقاول طبقا لعرض الأسعار المقدم ، والمتضمن الحصول على 1.5% من إجمالي الأعمال قبل موافقة السلطة المختصة على مذكرة إدارة العقود والمشتريات بتشكيل تلك اللجنة بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول منفردا بوصفه رئيس لجنة البت لم يتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال اشتراك عضو بمجلس الدولة في أعمال لجنة البت المحرر عنها محضري لجنة البت الفني رغم تجاوز قيمة تلك المناقصة مبلغ 500 الف جنيه، وكذلك عدم اعتماده تلك المحاضر من السلطة المختصة، مما ترتب عليه إلغاء تلك المناقصة وعدم استكمال أجراءاتها وتحميل الموازنة مبالغ مالية .
 
وأكدت المحكمة أنه ثبت براءة المتهمتين الثالثة والرابعة من المخالفات المنسوبة إليهما، بعد أن اطمأنت المحكمة لأدلة البراءة ، كما أن المحال الثالث لم يشترك في المناقصة لحصوله على أجازة لعمل عمرة خلال شهر أغسطس ، وعندما عاد صدر له قرار انتهاء ندب من مديرية الشباب والرياضة.
 
 

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