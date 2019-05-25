سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ما هى مهام القوات الأمريكية المتجهة للشرق الأوسط والأسلحة التى سترافقها؟

السبت، 25 مايو 2019 02:48 م
ما هى مهام القوات الأمريكية المتجهة للشرق الأوسط والأسلحة التى سترافقها؟ قوات أمريكية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرارا بارسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة، بهدف ردع التحركات الإيرانية المثيرة للشكوك، في حين قال البنتاجون إن تلك القوات لن تنشر في العراق أو سوريا، محملا الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن الهجمات ضد ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات.

وفيما يلى رصد للدور الذى تلعبه هذه القوات

 

- سترافق القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط العديد من المعدات الحربية والأسلحة الحديثة.

-عددهم 1500 جندى  600 منهم موجودون بالفعل في المنطقة.

- من بين الجنود مهندسون عسكريون سيعملون على تحصين الدفاعات الأمريكية في المنطقة.

- نشر تلك القوات جاء بناءً على طلب قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي.

- لا يهدف ارسالها شن عملية عسكرية بل لردع  طهران عن أي تحرك عسكري ضد الولايات المتحدة بحسب السناتور الجمهوري توم كوتون.

- مهمة هؤلاء الجنود ستكون "وقائية" وفقا لتصريح للرئيس الأمريكى.

- ستلتحق إلى التعزيزات العسكرية وتضم حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن" وقاذفات استراتيجية من طراز "بي 52".

- سيتم نشر سرب جديدة من المقاتلات بجانب طائرات تجسس لرصد أفضل لتحركات إيران ووكلائها.

- سيكون على عاتق السرب الجديد التصدي لأي استفزازات إيرانية.

- كما أنها ستبقى خطوط الشحن في مضيق هرمز مفتوحة دون أي معوقات.

- ستحتفظ القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي بكتيبة صواريخ "باتريوت" وكل ما يتصل ووحدات الصيانة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

التوتر الأمريكى- الإيرانى يتصاعد.. إيران ردا على نشر 1500 جندى أمريكى: بوسعنا إغراق حاملات طائرات أمريكية.. ووزير الخارجية يستبعد حلا دبلوماسيا.. وصقر واشنطن يكشف معلومات استخباراتية حول تهديدات طهران

تعرف على أهم 5 معلومات حول الـ1500 جندى أمريكى المتجهين للشرق الأوسط

خامنئى يراوغ داخليًا وخارجيًا.. مرشد إيران يتنصل من مسئولية الاتفاق النووى وينتقد روحانى ووزير خارجيته.. طهران تقلص جبهات الصراع وتكلف قنوات سرية بتهدئة التوتر مع الخليج.. والحرس الثورى يهدد: "يدنا على الزناد"

بين اللاحرب واللاسلم تصعيد إيرانى–أمريكى مستمر.. إيران ترسل قطع حربية للمياه الدولية.. قائد الأسطول: تنفیذا لأوامر قائد القوات المسلحة وللحفاظ على مصالحنا وأمن الملاحة.. وواشنطن: لا نسعى للحرب بل لتغيير سلوكها

قوات أمريكية

ايران

الشرق الاوسط

الحرس الثورى

ردع


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة