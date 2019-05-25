ليبرمان يقرر دعم نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن زعيم حزب اسرائيل بيتنا افيجدور ليبرمان قرر دعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك قبل انقضاء المدة المقررة التى منحها اياه الرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين لتشكيل الحكومة، حيث ستنتهى هذا الأسبوع .

وقال" ليبرمان" أنه على الرغم من الخلافات الحادة بين حزب اسرائيل بيتنا وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو حول تمرير قانون التجنيد الخاص بتجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلى إلا أنه قرر دعم نتنياهو فى الحكومة التى تواجه أزمة فى تشكيلها.

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريراً الاسبوع الماضى نقلت فيه عن قيادات بارزة فى الليكود قولهم إنه لم يطرأ أى جديد فى المفاوضات التى يجريها نتنياهو مع الأحزاب، بل إنها سابقة فى تاريخ إسرائيل ألا يتمكن حزب فاز فى الانتخابات البرلمانية، من أن يوقع على اتفاق مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية .

وأشارت الصحيفة إلى أن نهاية هذا الأسبوع هى الفرصة الأخيرة لـ"نتنياهو " لتشكيل الحكومة، وإلا سيضطر إلا العودة إلى نقطة الصفر، وستكون إعادة الانتخابات هى الحل الوحيد.

وتابعت الصحيفة: بل إن نتنياهو لوح إلى تلك المعضلة فى اجتماع الحكومة الأسبوعى قائلا: "للأسف هناك أحزاب لا تريد أن تتعاون وتمد يدها إلى ..أتمنى أن يكونوا ملامسين لأرض الواقع".