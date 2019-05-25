سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن تصحيح الامتحان الإلكترونى

السبت، 25 مايو 2019 05:00 ص
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن تصحيح الامتحان الإلكترونى امتحانات طلاب أولى ثانوى أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

يتساءل كثير من أولياء الأمور والطلاب حول مصير الطالب الذى لم يستكمل امتحانه الإلكترونى بسبب انقطاع فى شبكة الإنترنت أو سيستم الامتحان أو لأسباب أخرى، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات آلية تصحيح كراسة إجابة الطالب فى هذه الحالة.

 
1ـ التصحيح الإلكترونى يجرى أولاً بأول فى قرابة 250 مقر تقدير درجات.
 
2ـ التصحيح الإلكترونى سوف يراعى صعوبة الأسئلة.
 
3- هناك قواعد للتصحيح الإكترونى سيتم تطبيقها.
 
4ـ قد يجرى إلغاء سؤال لصعوبته وتوزيع درجاته على باقى الأسئلة.
 
5- سوف تطبق درجات الرأفة.
 
6ـ الطالب الذى كان مقررًا له أن يؤدى الامتحان إلكترونيًا وانتظر حتى الساعة 9 ونصف، وتم تحويله ليؤدى الاختبار ورقيًا وبدأ فى الحل والإجابة عن الأسئلة، ولم يكمل حل جميع الأسئلة لضيق الوقت ثم تم تحويله إلكترونيًا ففى هذه الحالة يتم تقدير وتصحيح ما قام الطالب بالإجابة عليه.
 
7ـ  تكون النهاية العظمى له هى النهاية العظمى لعدد الأسئلة التى حلها ثم يقوم الكنترول بعد ذلك بتحويلها إلى نسبة مئوية.
 
8ـ بعد ذلك يقوم الكنترول بتحويل النسبة المئوية إلى درجة.
 
9ـ إذا حصل الطالب على 80%‏ وكانت النهاية العظمى للغة العربية من 50 مثلاً، فإن درجة الطالب تكون 40 من خمسين وننتظر إلى أن تظهر نتيجة الامتحان الإلكترونى ونختار للطالب الدرجة الأعلى.
 
10ـ أى أسئلة تم الإجابة عليها سوف يتم تصحيحها سواء ورقيًا أو إلكترونيًا.

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

99 % من طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين يؤدون الامتحان الإلكتروني اليوم

لطلاب المدارس اليابانية.. تعرف على نتيجة التقدم إلكترونيا للعام الدراسى

تأجيل امتحانات دبلومات "الخط العربى" و"التخصص فى الخط" و"الثانوى الفنى للصم"

طالب بتعليم فنى الجيزة يصور امتحان التطبيقات التكنولوجية ويرسله لجروب غش على الواتس

تأجيل امتحانات أولى ثانوى والدبلومات الفنية غدًا بسبب ارتفاع الحرارة.. ترحيل المواد المؤجلة ليؤديها الطلاب 1 يونيو المقبل.. ومصادر: لن تؤثر على سير الاختبارات وإبلاغ اللجان بالقرار.. والطلاب يشيدون بالقرار

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مصادر : امتحان اللغة الإنجليزية المؤجل سيؤديه الطلاب 1 يونيو المقبل

التصحيح الالكترونى

منح درجات الرافة

التابلت

أولى ثانوى

امتحانات أولى ثانوى

تصحيح الامتحانات

الثانوية العامة

الاخبار

اخر الاخبار

اخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة