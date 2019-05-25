كولومبيا.. أمريكا تبنى أخطر غواصة حربية فى العالم وتتسلم أول نسخة عام 2027

وكالات الأنباء

دشنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء العمل فى مشروع "كولومبيا"، والذى يتضمن إنشاء جيل جديد من الغواصات الاستراتيجية، وذكرت جريدة أمريكية متخصصة، أنه من المقرر إنشاء 14 غواصة من فئة "كولومبيا"، فيما يجب أن يتسلم الأسطول الأمريكى أولى غواصات فئة "كولومبيا" خلال عام 2027.

وتُصنع غواصات فئة "كولومبيا" التى ستحل محل غواصات فئة "أوهايو" فى الأسطول الأمريكى، لمواجهة الغواصات الروسية من فئة "بورى"، وستكون غواصات "كولومبيا" خفية يصعب اكتشافها بفضل كتم صوت محركها، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت.

وبحسب الوكالة الروسية، ذكرت جريدة "نافال توداى"، نقلًا عن صانع الغواصة الجديدة، أنه سيتم تزويد غواصات "كولومبيا" بمعدات متطورة تجعل غواصات "كولومبيا" تتفوق على غيرها من الغواصات.

وستحمل غواصات "كولومبيا" مثل غواصات "أوهايو" صواريخ "ترايدينت"، ولكن صاروخ "ترايدينت" الخاص بغواصات "كولومبيا" سيفوق نظيره الخاص بغواصات "أوهايو" دقة، أما بالنسبة لغواصات "بورى" الروسية المزودة بصواريخ "بولافا"، فيُزمع إنشاء 8 غواصات من هذه الفئة، وقد انضمت 3 غواصات منها إلى الاسطول الروسى.