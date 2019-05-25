فلاح يقتل شقيقه بـ"منجل" بسبب خلافات بينهما بالغربية

أقدم فلاح على قتل شقيقه بعد ان اعتدى عليه بالضرب بـ"منجل" بسبب خلافات بينهما بقرية شبرابلولة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وانتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بقرية شبرابلولة مركز السنطة، انتقل ضباط المباحث، وتبين قيام فلاح بالتعدى بالضرب على شقيقه بالضرب باستخدام منجل بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم واقتياده لمركز شرطة طنطا لاتخاذ الإجراءات القانونية.