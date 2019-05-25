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ضبط 3 عناصر إجرامية بالسحر والجمال بحوزتهم مخدرات وسلاح

السبت، 25 مايو 2019 02:03 م
ضبط 3 عناصر إجرامية بالسحر والجمال بحوزتهم مخدرات وسلاح سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وآخر بحوزته سلاح نارى.

وأسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان ( منطقة السحر والجمال ) عن ضبط (عاطل له معلومات جنائية مسجلة ، سائق ، طالب - مُقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وذلك حال إستقلالهم سيارة ملاكى الشرقية قيادة الطالب بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزتهم (250جرام من مخدر الحشيش ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى قدره 2200جنيه ،  3 هواتف محمولة ) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

كما تم ضبط ( عاطل - مقيم ببندر بلبيس - محكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية سلاح نارى ) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (فرد خرطوش "، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 


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