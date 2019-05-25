صور.. رئيس مدينة إسنا يشهد احتفالية لتسليم 30 جهاز عروس

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات احتفالية كبرى بقرية الشغب والذى نظمته إحدى الجمعيات الخيرية، لتسليم 30 جهاز عروس شاملة ثلاجة وغسالة وبوتاجاز للفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج بقرى مركز إسنا، وكانت بداية الاحتفال بمائدة إفطار جماعى ضمت أكثر من 400 مواطن ثم تم توزيع الأجهزة على الفتيات، وأيضا قامت الجمعية بذبح عدد من الماشية وتم توزيعها على الفقراء كما قامت بتوزيع ملابس للأطفال الأيتام وشنط رمضان.

كما تضمن الاحتفال وضع حجر الأساس لمسجد الشغب وتسليم مساعدات نقدية لأكثر من 60 حالة مريضة، وتوصيل المياه لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بقرى إسنا.

وأعرب محمد سيد سليمان رئيس المدينة، خلال الاحتفال عن سعادته بالدور الإيجابى الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى دعم المشروعات الخدمية والتنموية وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً من خلال العمل على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين رئاسة مركز ومدينة إسنا ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة البناءة والوقوف بجانب البسطاء ومحدودى الدخل.

رئيس مدينة إسنا يشهد إحتفالية لتسليم 30 جهاز عروس برعاية جمعية خيرية



رئيس مدينة إسنا يشهد إحتفالية لتسليم 30 جهاز عروس برعاية جمعية خيرية



رئيس مدينة إسنا يشهد إحتفالية لتسليم 30 جهاز عروس برعاية جمعية خيرية



رئيس مدينة إسنا يشهد إحتفالية لتسليم 30 جهاز عروس برعاية جمعية خيرية



رئيس مدينة إسنا يشهد إحتفالية لتسليم 30 جهاز عروس برعاية جمعية خيرية