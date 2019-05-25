سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا يصلان اليابان

السبت، 25 مايو 2019 10:19 ص
صور.. الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا يصلان اليابان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وميلانيا
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت فى زيارة تستغرق أربعة أيام.


وذكرت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكى الاثنين المقبل مع رئيس الوزراء شينزو آبى قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية، كما يجرى الزعيمان محادثات حول العلاقات مع إيران فى ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.


وسيجتمع الرئيس الأمريكى خلال زيارته بالإمبراطور الجديد ناروهيتو، ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يلتقى به.

 

الرئيس الأمريكى يصلان طوكيو فى زيارة رسمية

الرئيس الأمريكى يصلان طوكيو فى زيارة رسمية

يذكرأن قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأحد.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.

الرئيس الأمريكى وقرينته
الرئيس الأمريكى وقرينته

 

ترامب فى عربة مصفحة
ترامب فى عربة مصفحة

 

ترامب وزوجته ميلانيا
ترامب وزوجته ميلانيا

 

ترامب وميلانيا يصلان إلى اليابان
ترامب وميلانيا يصلان إلى اليابان

 

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

 

ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب

 

الرئيس الأمريكى وقرينته يصلان طوكيو
الرئيس الأمريكى وقرينته يصلان طوكيو

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

طوكيو تستقبل ترامب بهزة أرضية قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر

القضاء الأمريكى يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش فى بناء الجدار مع المكسيك

صندوق النقد الدولى: الشركات الأمريكية هى التى تدفع رسوم ترامب

شاهد.. ميلانيا ترامب تلفت الأنظار بفستانها خلال مغادرتها إلى اليابان

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. ارتفاع حصيلة مصابى انفجار مدينة ليون الفرنسية لـ13 مصابا.. ترامب يعتزم إرسال 1500 جندى إلى الشرق الأوسط.. ماى تعلن استقالتها 7 يونيو المقبل

دونالد ترامب

اليابان

طوكيو

أخبار أمريكا

ايفانكا ترامب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة