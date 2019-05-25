صور.. الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا يصلان اليابان

كتب محمد جمال

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت فى زيارة تستغرق أربعة أيام.



وذكرت الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكى الاثنين المقبل مع رئيس الوزراء شينزو آبى قضية كوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بالأمن واتفاق التجارة الثنائية، كما يجرى الزعيمان محادثات حول العلاقات مع إيران فى ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.



وسيجتمع الرئيس الأمريكى خلال زيارته بالإمبراطور الجديد ناروهيتو، ليصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يلتقى به.

الرئيس الأمريكى يصلان طوكيو فى زيارة رسمية

يذكرأن قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان اليوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الجولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي غدا الأحد.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.



الرئيس الأمريكى وقرينته



ترامب فى عربة مصفحة



ترامب وزوجته ميلانيا



ترامب وميلانيا يصلان إلى اليابان



ترامب وميلانيا



ميلانيا ترامب