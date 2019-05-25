سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: أوميجا 6 تقلل فرص الإصابة بسكر الدم أكثر من 50%

السبت، 25 مايو 2019 07:00 م
دراسة: أوميجا 6 تقلل فرص الإصابة بسكر الدم أكثر من 50% أوميجا 6
كتب بيتر إبراهيم
إضافة تعليق

أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة شرق فنلندا أن ارتفاع تركيز أحماض الأوميجا 6 غير المشبعة الدهنية في الدم يخفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثانى.

وخلال الدراسة التي نشرت مؤخراً في المجلة الأمريكية للتغذية، قال الباحثون إن تناول كميات كبيرة من أحماض أوميجا 6 والأحماض الدهنية غير المشبعة قد يقلل من مخاطر العديد من الأمراض المزمنة ويرجع ذلك لقدرتها على تقليل الإلتهاب.

الاحماض الدهنية أوميغا 6
الاحماض الدهنية أوميجا 6

 

وأوضح الباحثون أن أحماض أوميجا 6 غنية بحمض اللينوليك، الذي يعمل على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثانى.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل تركيز الأحماض الدهنية في الدم لحوالي 2189 رجلا تتراوح أعمارهم بين 42 و 60 عاماً، وأثناء المتابعة التي استمرت أكثر من 19 عاما، تم تشخيص 417 رجلا يعانون من مرض السكري من النوع الثانى.

ووجدت الدراسة أن ارتفاع تركيز أحماض الأوميجا 6 غير المشبعة في الدم ارتبط مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة 51% خلال المتابعة. وينصح الباحثون بتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 و 6 و9 والتي توجد في الأسماك الدهنية كالسلمون، والتونة، والماكريل، والبيض.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مش بس أوميجا 3.. أوميجا 6 و9 بيكملوا المثلث الصحى وضبط معدلات الكوليسترول

دراسة أمريكية: الأحماض الدهنية أوميجا 3 تخفض أعراض الربو بمرحلة الطفولة

دراسة سويدية: أوميجا 3 تعزز مهارات القراءة لدى الأطفال

فيديو معلوماتى.. 7علامات تخبرك بنقص أوميجا 3

فوائد الاوميجا 6

الاوميجا 6

مرض السكر

أحماض الأوميجا 6

اسباب مرض السكر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة