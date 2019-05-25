خليه على مائدة إفطارك.. البرتقال يمنع الإمساك ويضبط ضغط الدم ويقى من السرطان

كتبت أمل علام

البرتقال هي واحدة من أكثر الفواكه شعبية في العالم، لا يعلم الكثيرون أن البرتقال يحتوى على العديد من الفيتامينات، وهو منخفض في السعرات الحرارية، وملئ بالمغذيات، لذلك احرص على تناوله مع وجبة الإفطار، هذه الفواكه يمكن أن تحسن صحة الفرد، تعزى شعبية البرتقال الواسعة إلى الحلاوة الطبيعية والتنوع، مما يجعله مكونًا للعصائر، والمربى ،والمخللات، وحتى مستحضرات التجميل.

وهو مصدر صحي للألياف، وفيتامين C،والثيامين، ومضادات الأكسدة، وهذه الفاكهة يجب أن تدرج في نظامك الغذائي اليومي.

تقدم صحيفة boldsky

فائدة عن البرتقال تعرف عليها..

1. علاج الإمساك..

مصدر جيد للغاية للألياف القابلة للذوبان، وغير القابلة للذوبان، والبرتقال جيد للحفاظ على حركية الأمعاء، فالألياف الموجودة فيه تمنع متلازمة القولون العصبي، كما أنه يحفز إنتاج العصائر الهضمية، وتحسين الهضم.

2. تنظيم ارتفاع ضغط الدم..

البرتقال هي مصدر غني بالماغنسيوم، والذى يساعد على تنظيم ضغط الدم، إن الفلافونويد المسمى هسبيريدين، الموجود بشكل طبيعي في البرتقال، يجعل ضغط الدم منضبط.

3. الوقاية من السرطان..

هذه الثمار الحمضية تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين C، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة، ويعزز المناعة، أيضا، والمعروف باسم مركب الليمونين ، وجدت على نطاق واسع في البرتقال، ومن المعروف أن لديه خصائص تثبيط السرطان، هذا المركب يعمل حيث فشل نظام المناعة لدينا. يكتشف الخلايا السرطانية ويدمرها، ويمنع ظهور السرطان.

4. حماية نظام القلب والأوعية الدموية..

إن مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تحارب التلف ، وتساعد على منع أكسدة الكولسترول، يميل الكولسترول المؤكسد إلى التمسك بالداخل من الشرايين ويقيد تدفق الدم إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، تساعد مضادات الأكسدة في تحييد آثار هذه الجذور الحرة، وحماية القلب من الأمراض، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للبرتقال في حماية جسمك من أمراض القلب، وتعزيز صحة القلب.

5. تعزيز المناعة..

يحتوى على فيتامين C، فالبرتقال معروف بقدرته على تعزيز المناعة بفضل نظام المناعة القوي، والمستقر، فإن الجسم قادر على مكافحة الالتهابات بشكل أفضل، والوقاية من الأمراض أيضا، فإن البوليفينول الموجود فيها مضاد للفيروسات، حيث يقتل الفيروس الذي يدخل جسمنا قبل أن يسبب العدوى.

6. تنقية الدم...

البرتقال من المطهرات الطبيعية، تبدأ مركبات الفلافونويد الموجودة في الثمار نشاط إنزيم في الجسم وتساعد الكبد على التخلص من السموم، كما الألياف الغذائية فيها تجعل الأمعاء تتحرك، وبالتالي التخلص من المواد غير المرغوب فيها خارج الجسم خاصية إزالة السموم من البرتقال تساعد على تنقية دمك.



11 فائدة للبرتقال

7. تعزيز صحة العظام..

يمتلك البرتقال كمية جيدة من فيتامين (د)، مما يضمن امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح ويساعده في الوصول إلى العظام، تحتوي البرتقال أيضًا على حمض الأسكوربيك، مما يساعد على امتصاص أفضل للكالسيوم.

8. تحسين صحة الفم..

البرتقال ممتاز في صحة اللثة، أنها تقوي الأوعية الدموية والأنسجة الضامة، كما أنها تمنع تطور البلاك وتضفى على الأسنان في طبقة واقية، وتمنع التآكل، يقلل فيتامين C من الالتهاب، ويحافظ على التنفس لمدة أطول عن طريق قتل البكتيريا المسئولة عن سوء التنفس، والمساعدة في الحفاظ على اللسان.

9. منع أمراض الكلى..

وقد وجدت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للبرتقال يساعد على منع حصوات الكلى، بطرد السترات الزائدة في البول وتقليل حموضة الجسم، يساعد البرتقال أيضًا وظائف الكلى بشكل صحيح عن طريق منع ارتفاع ضغط الدم، والسيطرة على مستويات السكر، مما يقلل من الضغط عليهم.

10. منع الإصابة بالربو..

من المعروف أن الاستهلاك المنتظم للبرتقال يقلل من حدوث نوبات الربو ،خصائصه المضادة للالتهابات تساعد في تقليل التهاب الشعب الهوائية، الفلافونويد الموجودة في البرتقال يقلل من حساسية الشعب الهوائية.

11. تعزيز صحة الدماغ ..

البرتقال يحتوى أيضًا على المغذيات النباتية، وحمض الفوليك الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز نمو عقلك، سواء كانت قدرتك على التركيز أو تعلم أشياء جديدة.