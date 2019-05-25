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"حة جنوب سيناء" تكثف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق استعداد لعيد الفطر

السبت، 25 مايو 2019 01:25 م
"حة جنوب سيناء" تكثف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق استعداد لعيد الفطر الدكتور خالد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والوحدات الصحية وإلغاء إجازات أطباء الطوارئ، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض في كل التخصصات للاستعداد لعيد الفطر المبارك بخطة وقائية وأخرى علاجية لمواجهة الحالات الطارئة.

 

وأكد أبوخاشم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"،  أنه تم التأكد من المخزون الإستراتيجي للأدوية خاصةً أدوية ومستلزمات الطوارئ مع توفير كل الأدوية وأكياس الدم بالمستشفيات لجميع الفصائل لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع بنك الدم الإقليمي بشرم الشيخ، كما يتم تواجد سيارات الاسعاف على الطرق السريعة والشواطئ العامة بجميع مدن المحافظة  .

 

وأضاف أنه تم تحديد المسئولين عن تلقى الاتصالات بالمديرية والإسعاف خلال الاحتفال بأجازة عيد الفطر كما تم التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية والوزارة ومديرية الأمن ومركز عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة .

 

 وشدد ابو هاشم على استمرار الحملات و التنبيه على مراقبي الأغذية بتكثيف الرقابة على المحال والأسواق العامة ومتداولى الأغذية وعلى المواد الغذائية المختلفة والنوادي والمطاعم والأماكن السياحية والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن للتأكد من سلامة المطابخ وأماكن تخزين الأغذية ومدة انتهاء الصلاحية.

 

 


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