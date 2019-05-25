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توريد 99544 طن قمح لصوامع وشون المحافظة منذ بدء الموسم حتى الآن

السبت، 25 مايو 2019 01:02 م
توريد 99544 طن قمح لصوامع وشون المحافظة منذ بدء الموسم حتى الآن صوامع القمح -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية،توريد 99544 طن و792 كيلو قمح خلال شهر منذ انطلاق موسم الحصاد حتي الآن،وذلك بنسبة 94%، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيقه هذا العام من الأقماح 106 ألف طن، ويجري توريدهم لصوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدي بشبرا الخيمة.
 
 
وأشار "الصباحي"، إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة  للمزارعين، وتابع أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.
 
وأشار إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية،و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفرسعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
 
 ومن ناحيته أكد المحافظ،أنه تم التوجيه بضرورة التسهيل على المزارعين والتجار وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة منتظمة وسريعة للتخفيف من عبء المزارعين وعدم انتظارهم كثيرا أمام الشون،كما شدد على ضرورة تواجد خدمة أمنية ومرورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز.
 
وأصدر المحافظ،توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أية صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها.
 
 
 

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