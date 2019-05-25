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خالد صلاح
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توريد 130 ألف 245 طن قمح للشون والصوامع بالمنوفية والوادى الجديد

السبت، 25 مايو 2019 11:10 ص
توريد 130 ألف 245 طن قمح للشون والصوامع بالمنوفية والوادى الجديد أجولة قمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى والوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن اليوم المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 130 ألف 245 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد الجمال على ضرورة الإلتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.

أعلن المهندس عماد بحر مدير شئون التعاون بمديرية الزراعة بالوادى الجديد، أن الجمعيات التعاونية الزراعية قامت بتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صومعة الوادى الجديد، مساهمة منها فى أداء خدمه ممتازه للفلاحين تفاديا لظروف النقل وبعد المسافة داخل المحافظة .

وأضاف بحر أنه تم تجميع 21 ألف أردب قمح بالتعاون مع الجمعية المركزية، وتم تسليمها للصوامع مؤكدا على أن الجمعيات الزراعية تهيب بالمزارعين بتجميع القمح فى أى مكان بالمزارع وتقوم بنقله إلى الصوامع كواجب وطنى مؤكدا على قيام التعاونيات بالدور المثالى فى هذا الشأن، وذلك تحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبالتعاون مع كافة الجهات المختصة .


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