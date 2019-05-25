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تقرير: 63 مليون عربى محرومين من مياه الشرب النقية و79 مليون من الصرف الصحى

السبت، 25 مايو 2019 12:44 م
تقرير: 63 مليون عربى محرومين من مياه الشرب النقية و79 مليون من الصرف الصحى الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه
كتبت أسماء نصار
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كشف الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، عن ملامح التقرير الثالث للوضع المائى فى المنطقة العربية حيث أكد تناقص نصيب المواطن العربى من المياه العذبة المتجددة نتيجة الشح المائى فى المنطقة إلى نحو 565 متر مكعب فى العام، وأن سكان 17 دولة عربية يعيشون تحت حد الفقر المائى المقدر عالميا بنحو 1000 متر مكعب.

وأوضح التقرير أن عدد المحرومين من مياه الشرب النقية فى الدول العربية بلغ نحو 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من الصرف الصحى الامن 79 مليون نسمة.

وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية السطحية المتجددة تقدر بحوالى 91 مليار متر مكعب فى العام، وأن المياه التى تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالى 163 مليار متر مكعب، وأن المياه التى ساهمت فى الزراعات المطرية وصلت إلى نحو 150 مليار متر مكعب سنويا، فيما وصلت الموارد المائية غير التقليدية إلى حوالى 74 مليار متر مكعب سنويا، ويستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية حوالى 29 مليار متر مكعب فقط، بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التى تصل لنحو 235 مليار متر مكعب سنويا.

كما كشف أبو زيد عن تحدى جديد تتعرض له الاراضى الزراعية الخصبة بوصول الزحف العمرانى على الغطاء الخضرى إلى حوالى 188 ألف هكتار، وهو ما أدى إلى استبدال استخدام المياه المستهلكة فى الزراعة المقدرة بحوالى مليار متر مكعب سنويا إلى استخدامها فى المنازل.

الجدير بالذكر أن المجلس العربى للمياه يقوم بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" فى إعداد سلسلة من التقارير عن الوضع المائى العربى تهدف لتوفير قاعدة للنهوض بتنمية وتقييم الموارد المائية على مستوى المنطقة العربية.

 

 


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