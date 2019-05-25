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تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى بخامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 25 مايو 2019 12:04 م
تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى بخامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية الدكتور إبراهيم التداوى وكيل تعليم الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن كافة الإدارات التعليمية تستكمل فعاليات اليوم الخامس لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى وتشمل شهادة الدبلوم الفنى ( نظام الثلاث سنوات ) صناعى – زراعى – تجارى – صم وضعاف السمع حيث يؤدى 1726طالب وطالبة الامتحانات.

وأكد التداوى، أنه لم يتم رصد أية حالات تأخير عن موعد بدء الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية لمختلف التخصصات، وأن الحالة الصحية باللجان جيدة، ولا توجد أى شكاوى، ولم ترد لغرفة العمليات أى ملاحظات.

وأضاف التداوى، أنه تقدم لأداء الامتحان للتعليم الفنى الصناعى اليوم (801) طالب وطالبة، موزعين على (6) لجان للتعليم الصناعى ثلاث إدارات تعليمية بمواد دراسية مختلفة مشار إليها سابقُا (عام/ مهنى) , وغياب (3 ) طلاب.

أشار التداوى إلى أنه تقدم لأداء الامتحان للتعليم الفنى الزراعى (679) طالب وطالبة، موزعين على (5) لجان للتعليم الزراعى بخمس إدارات تعليمية، بمواد دراسية مختلفة ( عام / مهنى ) للفترة الأولى وغياب طالب واحد.

وأفاد التداوى أنه تقدم لأداء الامتحان للتعليم الفنى التجارى (242) طالب وطالبة، موزعين على لجنتين للتعليم التجارى بإدارتين تعليميتين فقط (الخارجة – الداخلة)، بمواد دراسية مختلفة وامتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع (5) طلاب، بمدرسة (الأمل للصم وضعاف السمع) بإدارة الخارجة التعليمية.

وأفاد التداوى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية على تواصل لحظى عبر "سكايب" بشأن سير العملية الامتحانية، ويتم تطبيق خطة أمنية على أعلى مستوى لتحركات سيارات سواء الأسئلة أو الإجابات، من مراكز التوزيع إلى لجان السير والعودة للكنترول حتى انتهاء الامتحان.

 

 


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لا شكاوى بامتحانات التعليم بالوادى الجديد

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