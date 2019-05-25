تحقيقات مقتل عامل فيصل: "زوجته سهلت الدخول لعشيقها فقتله طعنا بسكين"

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة التى أجرتها اليوم السبت مع ربة منزل وعاطل تربطهما علاقة غير شرعية- وفقًا للتحريات، والمتهمان بقتل زوج الأولى، ليخلو لهما الجو، ويتخلص من تحكمه وفرضه سيطرته على زوجته، أن المتهمة البالغة من العمر 20 عامًا اتفقت مع "عشيقها" على قتل الزوج، وسهلا له دخول المنزل لينفذ الجريمة.

وتابعت التحقيقات، أن العاطل المتهم بقتل الزوج والبالغ من العمر 22 عامًا، دخل منزل الضحية بعدما سهلت له الزوجة ذلك وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وانهال على الزوج طعنًا حتى فارق الحياة، وفر هاربًا من مكان الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن الزوجة ظلت تصرخ واستنجدت بالجيران لإيهامهم بأنها تفاجئت بمقتل زوجها، وأبلغت رجال الأمن، وحضرت قوة أمنية إلى مكان الجريمة، واستمعت لأقوال شهود العيان وأقوال الزوجة، والتى لوحظ عليها الارتباك وبالتضييق عليها، اعترفت باشتراكها مع آخر هارب فى قتل زوجها.

تم تشكيل فريق بحث وإجراء التحريات توصل إلى مكان اختباء المتهم الثانى، وخرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بمشاركته المتهمة الأولى فى قتل زوجها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.