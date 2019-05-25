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تأجيل دعوى تطالب بإلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب لـ22 يونيو

السبت، 25 مايو 2019 08:31 م
تأجيل دعوى تطالب بإلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب لـ22 يونيو مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، اليوم السبت ، تأجيل الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لجلسة 22 يونيو المقبل.
 
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى تدخل هجوميا فى الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
 
وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشسامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
 
وأضاف "سعد"، أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفاً مشرفاً، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحا أن تدخل الأزهر فى القضية مدافعاً عن حقوق المرأة المسلمة، وكانت المحكمة قد رفضت فى جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوى، بينما تنظرها غدا من حيث الموضوع.
 
 
 

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القضاء الادارى


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