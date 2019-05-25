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العاشر من رمضان تحضر لأطول مائدة إفطار بمناسبة العيد القومى الـ46 للمدينة

السبت، 25 مايو 2019 07:00 ص
العاشر من رمضان تحضر لأطول مائدة إفطار بمناسبة العيد القومى الـ46 للمدينة مائدة إفطار - صورة أرشيفية
كتبت منال العيسوى
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تستعد مدينة العاشر من رمضان لاحتفالات العيد القومى الستة وأربعين للمدينة، بالتجهيز لأطول مائدة إفطار بطول 10 كيلو مترًا تقريبًا بإجمالى 20 ألف وجبة .

 

وأطلق المبادرة أحد مواطنى العاشر من رمضان وهو أيمن فرج، قائلاً عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "عايز أعمل أطول مائدة فى مصر طولها  10كم 10000 آلاف فرد، ونعزم أهالى العاشر ونلم الشمل، وسوف ندعو جميع المحطات الفضائية للوقوف على حالة الحب والالتفاف لأهالى مدينة العاشر من رمضان وقيادتها، وذلك بمناسبة العيد القومى للمدينة، ويكون يوم ليلة القدر ونصلى القيام بعدها وندعو الله أن يؤلف بين قلوبنا من لديه الاستعداد للمشاركة من أصدقائى وأحبابى من كل أطياف المجتمع داخل مدينتى الحبيبة وتسمى مائدة شهداء العاشر من رمضان، وبرعاية كل من يشارك بحسب الترتيب فى المشاركة".

 

وأكد أيمن فرج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن "المستهدفين فى مائدة العاشر من رمضان هم أهالى العاشر من الأطباء والعمال والمحامين والفلاحين والصناع والأغنياء والفقراء والمساكين والأيتام والطلبة والخريجين والمسلمين والمسيحيين والأحزاب والأفراد ورجال أعمال وعلماء دين وأطفال وشيوخ وشباب رجال وسيدات الموظفين والمدرسين والمهندسين وعمال المعمار والمصانع دون استثناء لأحد".

 

ولاقت المبادرة قبولاً كبيرًا بين قيادات العمل العام بالعاشر، والتقى العديد من قيادات العاشر فى ضيافة أيمن فرج لمناقشة كيفية خروج المائدة بالشكل اللائق، وضم العديد من رموز العمل العام لتنظيم الحدث ووضع الخطوط العريضة الاحتفالية.

 

وهناك عدة أماكن مقترحة لتنظيم المائدة فيها منها طريق مصر النور منطقة ابنى بيتك، وحديقة الكفراوى، ومنطقة الأردنية بداية من مدخل المدينة وصولاً للمعهد التكنولوجى، ومنطقة الكورهاوس التى تضم أقدم الأحياء وأفقرها، ومشاركة كافة أهالى المدينة وكبرى المطاعم وشركات الأغذية لدعم الحدث دون الدعاية لهم.

 

كما أكد الحضور، أنه سيجرى عقد لجان تنظيمية ولجان الدعم حتى يخرج الحدث بصورة تليق بالمدينة وذكرى العاشر من رمضان.

 

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان كانت تنظم احتفالاً سنويًا بالعيد القومى للمدينة يضم عروض مسرح وفرق فنون شعبية على هامش افتتاح معرض مكافحة الغلاء الذى كان ينظمه مجلس أمناء المدينة.


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