سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: إفريقيا تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال خطة طموحة

السبت، 25 مايو 2019 10:07 ص
الرئيس السيسى: إفريقيا تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال خطة طموحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم ومحمد شرقاوى
إضافة تعليق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمته إلى الشعوب الإفريقية، بمناسبة يوم أفريقيا قائلا: "أبناء أفريقيا داخل قارتنا الأم وفى سائر أرجاء المعمورة كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم أفريقيا".
 
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة  يوم أفريقيا: "تلك الذكرى التاريخية التى شهدت تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتى دشنت عهدا جديدا فى مسار التضامن الأفريقى وتعزيز العمل المشترك بين دولت قارتنا الغالية  ففى مثل هذا اليوم منذ 56 عاما قام الأباء المؤسسون بالوحدة الأفريقية، بغرز بذرة التعاون الأفريقى".
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: إننا نجنى ثمار جهد الأباء المؤسسين للاتحاد الإفريقى، موضحا أن القارة الأفريقية تخطو نحو التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطتنا الطموحة وفق أجندة 2036. 
 
وأضاف الرئيس: يوما بعد يوم تزداد جهودنا المشتركة لإيجاد مشكلات ونزاعات عانت منها القارة الأفريقية لعقود من المشاكل، مطالبا بأن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب  تطوير منظومة البيئة الأفريقية. 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بعد قليل.. كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة يوم أفريقيا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن يوم أفريقيا؟

صور.. المركز الأوليمبي يستقبل فعاليات مهرجان يوم افريقيا

يوم أفريقيا.. احتفال عالمى بتأسيس الاتحاد الأفريقى.. وإحياء لخطط تطوير القارة

الرئيس السيسى

يوم افريقيا

السيسى

كلمة الرئيس السيسى

الرئيس السيسى اليوم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم العشرين من شهر رمضان

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقيب الفلاحين ينصح المزارعين بالرى ليلا أو فجرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تعرف على النظام الجديد لتتبع الوحدات النهرية "RIS" فى 7 معلومات

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة.. الجماعة كلفت أعضاءها بالخارج لاستقطاب الشباب فى العمليات الإرهابية.. واستخدموا السوشيال ميديا و"التليجرام" للتواصل معهم

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الأهلى يعلن الانسحاب من الدوري حال تأجيل مباريات الأحمر لما بعد أمم أفريقيا.. خمسة أعضاء تغيبوا عن الجلسة لظروف خاصة.. 5 ساعات حسمت قرارات المشاركة في الدوري والكأس

الرجوع الى أعلى الصفحة