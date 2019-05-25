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البابا تواضروس يصل الكاتدرائية عائدًا من إنجلترا بعد نهاية جولة رعوية وعلاجية

السبت، 25 مايو 2019 11:48 م
البابا تواضروس يصل الكاتدرائية عائدًا من إنجلترا بعد نهاية جولة رعوية وعلاجية قداسة البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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وصل إلى الكاتدرائية بالعباسية، اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بعد جولة رعوية بالكنائس القبطية بألمانيا وسويسرا وانجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربع منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا. وعقد عدة اجتماعات رعوية وتعليمية وإدارية مع أبنائه المهاجرين ومجالس الكنائس ورعاتها من الآباء الأساقفة والكهنة.

وكان من أبرز أنشطة قداسة البابا إلى جانب تدشين الكنائس افتتاحه لمركز لخدمة الشباب وحضوره العرض المسرحي الراقي "ستيفانيا" والذي قدمه فريق المسرح التابع لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مرقوريوس بمدينة أونا الألمانية.

وعلى المستوى الرسمي التقى قداسة البابا بسفراء مصر بالدول التي زارها، كما استقبله وزاره العديد من المسؤولين المحليين بكل المدن التي زارها.

كما أجرى البابا تواضروس  هناك  بعض الفحوصات الطبية.
 


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تواضروس

البابا يعود للقاهرة

الكنيسة القبطية

الكاتدرائية


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