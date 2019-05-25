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"الأنتوموفوبيا"..فوبيا الخوف من الحشرات اعرف أعراضها

السبت، 25 مايو 2019 05:30 م
"الأنتوموفوبيا"..فوبيا الخوف من الحشرات اعرف أعراضها فوبيا الحشرات
كتبت هند عادل
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الانتوموفوبيا هو الخوف الشديد والمستمر من الحشرات وهى أكثر أنواع الخوف والرهاب شيوعا،والتى تسبب قلقا وتوتر شديد للمصاب بها عند رؤية أى حشرة فى حاله غير منطقية قد يصل الأمر إلى فقدان الوعى أو جفاف الفم عند رؤية ذبابة تقترب منه، وفقا لموقع "healthline". 

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اعراض الانتوموفوبيا
 

على عكس الخوف أو الكراهية من الحشرات ، فإن الشخص المصاب بمرض فوبيا  الحشرات لديه خوف غير منطقي منها ،غالبا ما يتفهم البالغون الذين يعانون من الرهاب عقلانية الخوف من شيء لا يشكل أي خطر حقيقي وبالرغم من ذلك فإن مجرد فكرة أن تكون بالقرب من حشرة قد تؤدي إلى أعراض عقلية وجسدية حادة مثل:

مشاعر فورية من الخوف الشديد أو القلق عند رؤية أو التفكير في حشرة

القلق الذي يزداد سوءًا كلما اقتربت الحشرة

عدم القدرة على التحكم في المخاوف

مشكلة في العمل بسبب الخوف

القيام بأي شيء ممكن لتجنب الحشرات، مثل تجنب الحدائق أو الأنشطة التي قد تكون موجودة فيها

ماذا_يسمى_مرض_الخوف_من_الارتفاعات

فوبيا الحشرات  قد تسبب اعراض جسدية وهى
 

نوبات الهلع

سرعة دقات القلب

ضيق الصدر

تعرق

فم جاف

الرعشه

البكاء ، وخاصة عند الأطفال

 

 


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