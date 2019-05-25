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السبت، 25 مايو 2019 07:08 م
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الأردن يدين التفجيرين بأفغانستان وفرنسا

السبت، 25 مايو 2019 05:40 م
الأردن يدين التفجيرين بأفغانستان وفرنسا الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
عمان /أ ش أ/
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أدان الأردن، اليوم السبت، التفجيرين اللذين استهدف أحدهما مسجدا فى العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة أمس الجمعة، وآخر فى مدينة ليون الفرنسية، مما أسفر عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تضامن الأردن مع حكومتى وشعبى فرنسا وأفغانستان فى مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذى يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين، مقدما التعازى للضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

 


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