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الرئيسية صحة وطب

اعرف جسمك.. ما هو أنظف جزء في جسم الإنسان؟

السبت، 25 مايو 2019 09:00 م
اعرف جسمك.. ما هو أنظف جزء في جسم الإنسان؟ العين
كتبت إيناس البنا
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العين هي أنظف جزء في الجسم، نظرًا لقدرتها على تنظيف نفسها، حيث تفتح  الجفون وتغلق عدة مرات كل دقيقة من أجل الحفاظ على نظافة العين ورطوبتها .
 
تحمي العين نفسها أيضًا من خلال إنتاج الدموع، حيث تفرز الدموع من الغدة الدمعية في كل عين وتساعد على التخلص من الأوساخ والجراثيم وغيرها من الجسيمات الغريبة، مثل الغبار. يمكن العثورعلى الغدة الدمعية أعلى الزاوية الخارجية لكل عين.
 
تتمتع الأجفان أيضًا بالتحكم المنعكس بشكل جيد بحيث تكون قادرة على المساعدة في منع تلف العين وذلك وفقا لتقرير موقع " reference"، ومن أبرز الأمثلة على التحكم المنعكس للعين عندما تغلق الجفون تلقائيًا عند تعرض العين لضوء ساطع من الضوء الخافت أو عندما يقترب الجسم من العين، كما تساعد الرموش أيضًا فى الحفاظ على نظافة العينين عن طريق الابتعاد عن الأوساخ.

مكونات العين 

تحتوي العين على العديد من الأجزاء التي تجعل من الممكن اكتشاف الضوء الذي يسمح  برؤيته.
 
 تُعرف بطانة الأنسجة الحساسة حول السطح الداخلي للعين باسم الشبكية، وهناك خلايا مخروطية في شبكية العين تساعد على اكتشاف خلايا ملونة تساعد في اكتشاف تباينات الإضاءة المنخفضة.  القزحية هي أيضًا الجزء الملون من العين ، حيث يكون لدى الشخص عيون بنية أو زرقاء أو خضراء أو عسليّة.
 
 

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العين

الجزء الأنف فى الجسم

القزحية

شبكية العين


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