اعتقال مفجر الدراجة النارية جنوب الموصل

أعلن قائد عمليات نينوى فى العراق، اللواء نجم الجبورى، اليوم السبت، القبض على مفجر الدراجة النارية فى منطقة "الدواسة " - التى تقع جنوب مدينة الموصل.
وقال الجبورى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على مفجر الدراجة النارية فى منطقة الدواسة، مع شريكه، وإن التحقيق جار معهما حاليا.
وكانت "خلية الإعلام الأمنى " بالعراق قد أعلنت، يوم السبت الماضى، إصابة شخصين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة فى منطقة "الدواسة " .
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