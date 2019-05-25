اعتقال مفجر الدراجة النارية جنوب الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات نينوى فى العراق، اللواء نجم الجبورى، اليوم السبت، القبض على مفجر الدراجة النارية فى منطقة "الدواسة " - التى تقع جنوب مدينة الموصل.

وقال الجبورى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم السبت، إنه تم إلقاء القبض على مفجر الدراجة النارية فى منطقة الدواسة، مع شريكه، وإن التحقيق جار معهما حاليا.

وكانت "خلية الإعلام الأمنى " بالعراق قد أعلنت، يوم السبت الماضى، إصابة شخصين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة فى منطقة "الدواسة " .