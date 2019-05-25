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إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف

السبت، 25 مايو 2019 03:27 م
إحالة محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لمحكمة الاستئناف سعاد الخولى
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، إحالة محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، نظراً لقيام الدائرة الحالية بنظر قضية سابقة للمتهمة.

وشهدت الجلسة تغيب هيئة الدفاع عن الحضور، كما عقدت المحاكمة بجلسة المداولة بحضور المتهمين.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد ومدحت فاروق.

وقرر المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهمتين للمحاكمة لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولى الأموال فى حساب المتهمة الثانية فى البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف فى الأموال.


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