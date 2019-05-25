أبطال على أرض الفيروز.. مصطفى الشاذلى أسد حتى الشهادة

كتب أحمد حسنى

دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

"أبطال من ذهب".. عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.



الشهيد

وفى الحلقة العشرين نستعرض قصة البطل "مصطفى الجزار"

البطل مصطفى محمود الجزار، نقيب بحري من القوات الخاصة البحرية، حاصل على أعلى تأهيل في مجال القوات الخاصة البحرية، تم ضمه للعمل علي الأرض مع القوات المصرية بسيناء لمواجهة التكفيريين، حتى استشهد فى 15 مارس 2018 على أرض الفيروز.



مصطفى الجزار

شهد النقيب مصطفى عادل على بطولة الشهيد، فنعاه قائلا:" البطل ده كان بيقاتل بكل شراسة زي الأسد اللي بيدافع عن عرينه، وتمكن قبل ما يستشهد من تصفية 4 من قناصي داعش الأنجاس، وبعدها ربنا اختاره يكون معاه النهاردة، وأخد رصاصة الغدر في صدره، يعني كان مقبل شجاع مقدام"

عرف البطل بأخلاقه الرفيعة وشجاعته المتناهية، وحبه لمصر ودفاعه المستميت عن تراب بلده، وهو ما دفعه لعدم مغادرة سيناء وترك أصدقائه لصد الهجوم الإرهابى.