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الجمعة، 24 مايو 2019 08:34 م
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يحميك من السرطان ويحافظ على عينيك.. اعرف فوائد البطيخ

الجمعة، 24 مايو 2019 08:30 م
يحميك من السرطان ويحافظ على عينيك.. اعرف فوائد البطيخ فوائد البطيخ - أرشيفية
كتبت- نورا طارق
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يعتبر البطيخ من أهم الفواكه الصيفية وذلك لإحتوائه على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن، تساعد فى الوقاية فى الكثير من المشاكل الصحية، مما يجعلك تتناوله بشكل يومى، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم فوائد البطيخ، وفقاً لما ذكره موقع "organicfacts ".

فوائد البطيخ:

اضطرابات الكلى

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذى يساعد في تنظيف الترسبات السامة بالكلى، كما يعمل على من تركيز حمض اليوريك في الدم ، وبالتالي تقليل فرص تلف الكلى بالإضافة إلى ذلك ، يحتوى على نسبة عالية من الماء الذى يعمل على تنظيف الكلى.

يمنع الجفاف

يحتوى البطيخ على 92٪ من الماء، الذى يعمل على خفض درجة حرارة الجسم وضغط الدم، كما يساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف .

فوائد البطيخ (3)
 

ينظم ضغط الدم

يلعب البطيخ دوراً هاماً في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و ارتفاع ضغط الدم، وذلك لإحتواء البطيخ على كمية من البوتاسيوم والمغنيسيوم حيث يعمل البوتاسيوم  على توسيع الأوعية الدموية والشرايين، مما يحفز من تدفق الدم ويقلل من الضغط على القلب والأوعية الدموية.

 

يمنع السرطان

يحتوى البطيخ على اللايكوبين ، وهو مركب من المغذيات النباتية التي يرتبط ارتباطا متزايدا بالوقاية من السرطان، كما يقلل من مخاطر سرطان البروستاتا والثدي والقولون والرئة وسرطان بطانة الرحم.

فوائد البطيخ (2)
 

صحة القلب

يحتوى البطيخ على اللايكوبين و كاروتينويد الذي يعمل على تحسين وظائف القلب، كما يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للشيخوخة، التى تمنع مشاكل القلب المرتبطة بالعمر.

فوائد البطيخ (1)
 

يمنع الضمور البقعي

يساعد البطيخ فى الوقاية من الضمور البقعى لإحتوائه على الكاروتينات الذى يساعد في الحفاظ على صحة الرؤية والتنكس البقعي ، وذلك لاحتوائه على كاروتين وفيتامين C ولوتين وزياكسانثين .


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