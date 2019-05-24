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وجبات الإفطار منخفضة الكربوهيدرات تقلل ارتفاع السكر لدى المصابين بداء السكرى

الجمعة، 24 مايو 2019 07:30 م
وجبات الإفطار منخفضة الكربوهيدرات تقلل ارتفاع السكر لدى المصابين بداء السكرى الكربوهيدرات
كتب بيتر إبراهيم
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وجد فريق من الباحثون من جامعة كولومبيا أن خفض نسبة الكربوهيدرات مثل المكرونة والأرز والموز والبطاطس فى الطعام تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أن داء السكري من النوع 2 يصيب شخصًا واحدًا من بين كل 12 شخصًا على مستوى العالم، واكتشاف ما يمكن أن يأكله الشخص المصاب لتحسين صحته أمر صعب للغاية لأن أجسامهم تواجه صعوبة في معالجة السكريات.

وأشار الباحثون أنه عندما يأكلون الكربوهيدرات - السكريات والنشويات الموجودة في العديد من الأطعمة - فإنهم يصابون بارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، وضعف السيطرة على السكر في الدم من قبل الجسم يمكن أن يلحق الضرر بالأعضاء، وخاصة الأوعية الدموية والعينين والكلى.

وأوضح الباحثون من جامعة كولومبيا البريطانية كلاً من الجوع قبل الوجبة والرغبة في تناول الأطعمة الحلوة بعدها كانت منخفضة في العشاء في يوم الإفطار الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

وهذا يشير إلى أن تناول وجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة ويساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف الباحثون أن خفض الكربوهيدرات استراتيجية بسيطة وقوية ليس فقط لمرضى السكري من النوع 2 ، ولكن لأي شخص يتطلع إلى تحسين نظامهم الغذائي.

 


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