نجيب ساويرس: كنت بخاف اشتغل مع الحكومة.. وفريق مصطفى مدبولى غير هذه الفكرة

كتب هانى الحوتى - محمد فتحى تصوير أحمد معروف

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أورا للتطوير العقارى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على مشاركته بحفل سحور شركته.

وقال،"مبسوط أنى اخدت من وقت رئيس الوزراء لحضور حفل السحور، وهو مثقل بالمواعيد، وفى درجة الحرارة مرتفعة".

وأضاف ساويرس، خلال كلمته الافتتاحية على هامش حفل سحور شركة أورا للإعلان عن تدشين مشروع تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية، أن الحديقة طفل وليد لرئيس الوزراء، وهو الذى له الحق فى الحديث عنها، وسنحاول تطويرها الفترة المقبلة، خاصة وأنها أكبر مساحة خضراء وسط المساحات السكنية فى مصر، متابعا نعتبر أنفسنا محظوظين فى الشركة، لأن قطعة أرض مشروع "ZED" أمام حديقة الشيخ زايد، والسبب الثانى هى أنها آخر قطعة أرض فى وسط زايد.

وأشاد ساويرس، بفريق عمل وزارة الإسكان فى تسهيل إجراء المشروع، قائلا :"الحكم على نجاح أحد من خلال فريق العمل حوله، ورئيس الوزراء ترك خلفه فى وزارة الإسكان فريق عمل محترف"، مضيفا :"كنت بخاف اشتغل مع الحكومة، ولكن فريق وزارة الإسكان غير لى تلك الفكرة بسبب احترافيته وسرعة استجابته لتعديلات الشركة، موجها الشكر لكل من وزير الإسكان ونائبيه خالد عباس وراندا المنشاوى، ورجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان نجيب ساويرس، قد أعلن عن تدشين شركته للاستثمار العقارى، أورا للتطوير العقارى، تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية، وذلك خلال

حفل سحور بمناسبة إطلاق شركته لمشروع "ZED"، متعدد الاستخدامات والواقع فى قلب مدينة الشيخ زايد باستثمارت تصل إلى 35 مليار جنيه، ويمتد على مساحة 165 فدانا.

وستتولى شركة ساويرس، تطوير حديقة الشيخ زايد، لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهى أفضل الحدائق العالمية، حيث تتضمن مجمع رياضى عالمى مخصص للمواطنين، وحفلات، ومن المقرر أن تفتح حديقة شيخ زايد المركزية أبوابها للمواطنين فى 6 أكتوبر القادم.

وقال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا:" نحن فى أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة فى السوق فهى مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم فى كل مشروع وهذا ما سيقدمه "ZED" لمدينة الشيخ زايد".

وبعد الإعلان عن المشروع، عزف الموسيقار عمر خيرت، عدد من مؤلفاته الشهيرة.



























































