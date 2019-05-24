مقتل مسلح فى تبادل لإطلاق نار مع القوات الهندية بإقليم كشمير

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أعلن مسئولون هنديون، اليوم الجمعة، أن مسلحا بارزا له صلة بتنظيم القاعدة لقى مصرعه إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة والجيش فى الشطر الهندى من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية، عن المتحدث باسم الجيش الهندى الكولونيل "راجيش كاليا"، قوله، إن تبادل إطلاق النار وقع عقب قيام قوات الشرطة والجيش بشن عملية فى منطقة (ترال) الواقعة جنوبى الإقليم.

من جانبها، قالت الشرطة الهندية، إن المسلح رفض الاستسلام وقام بإلقاء القنابل اليدوية على القوات، ويشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".