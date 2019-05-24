محافظ الوادى الجديد يكافئ العاملين بمخبز حكومى بالداخلة لالتزامهم بالمواصفات

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

فاجأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أحد المخابز بميدان الإسعاف بمدينة موط، وذلك خلال جولته بمركز الداخلة للاطمئنان على جودة الإنتاج.



وأشاد المحافظ بجودة الإنتاج ومطابقته لمواصفات الوزن، موجهًا الشكر لمسئولى التموين بالمركز. كما قرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بالمخبز، تقديرًا لإخلاصهم فى العمل والتزامهم بمواصفات الإنتاج.



ووجه الزملوط بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق لضبط الأسواق والأسعار وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وفى سياق آخر تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موقع إنشاء مستشفى الداخلة المركزى الجديدة والتى تقام على مساحة 19 ألف و 650 متر مربع.



وشدد الزملوط خلال تفقده للموقع على سرعة إنهاء الأعمال فى الموعد المحدد، مؤكدًا على أن المستشفى تقام وفقا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع بمركز الداخلة، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.