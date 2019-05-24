لو هتصيف بعد رمضان.. ما تحتاج لمعرفته حول لسعات قنديل البحر

كتب بيتر إبراهيم

قنديل البحر لديه لدغة قوية كما اكتشف المئات من رواد الشاطئ في ولاية فلوريدا، وأفادت الأنباء بأن أكثر من 800 شخص قد تعرضوا للسعات القنديل في الآونة الأخيرة على الشواطئ.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال الدكتور "مايكل بونيفاس"، وهو طبيب في قسم الطوارئ في مايو كلينك، إن معظم قناديل البحر التي يصادفها أصحاب الشواطئ في الولايات المتحدة المتجاورة في 48 ولاية يمكن أن تسبب تهيجًا أعراضيًا ومشكلات للجلد، لكن من غير المرجح أن يكون لها عواقب وخيمة تهدد الحياة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته إذا واجهت قناديل البحر:



ما هي لسعات قنديل البحر؟



يقول الدكتور بونيفاس: "لسعات قنديل البحر تنتج في الواقع عن مئات من الأكياس الخيطية الصغيرة التي تلتصق ببشرتك من مخالب قنديل البحر، التى يمكن أن تضخ باستمرار السم في الأنسجة تحت الجلد

ماذا تفعل إذا تعرضت لدغة قنديل البحر؟



إذا تعرضت لدغة قنديل البحر، فيجب عليك :

إزالة القنديل

نقع الجلد في الماء الساخن

تجنب الماء البارد

يقول الدكتور بونيفاس: "إذا تعرضت لدغة قنديل البحر، فأنت ترغب في إزالة مخالبه بلطف وإزالة كيسة النيماتودا المتبقية باستخدام بطاقة ائتمان وكريم للحلاقة، وبعد ذلك ، قم بممارسة الغمر بالماء الدافئ أو الساخن."

وقال الدكتور بونيفاس إنه يوصي بوضع الماء الدافئ أو الساخن لأن الماء البارد يمكن أن يشجع على تكثيف مخالب القنديل "النيماتودا" لضخ مزيد من السم في الجلد، ومعظم لسعات قنديل البحر ستتحسن مع العلاج المنزلي.

المفاهيم الخاطئة الشائعة عن لسعات قنديل البحر:

إن أكبر فكرة خاطئة عن لسعات قنديل البحر هي جميع المنتجات والأشياء التي يمكنك وضعها على الجلد للمساعدة، وسمعت أن الناس يقولون إنهم يتبولون على لسعة قنديل البحر؛ أو صب الأمونيا؛ وصب الماء البارد والعذب، لكن يجب تجنب هذه المنتجات.

متى يجب التماس العناية الطبية:

اطلب عناية طبية لرد فعل شديد قد يشمل: