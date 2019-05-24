لو بتعمل رجيم.. 5 أكلات ومشروبات هتزود وزنك..ابعد عنها

كتبت نهير عبد النبى

انقاص الوزن قد تكون مهمة شاقة بالنسبة للكثيرين وخصوصا فى شهر رمضان بسبب الاكلات المتنوعة والحلويات التى نتناولها طوال الشهر ، ولكن الاهتمام بتناول الخضراوات مع تجنب بعض الاطعمة يساعدك على انقاص الوزن .



زيادة الوزن

ويقدم اليوم السابع بعض الاكلات والمشروبات التى تعمل على زيادة الوزن وينصح بالابتعاد عنها فى فترة الرجيم ، وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline

1:المشروبات الغازية، واحد من المشروبات التى تعمل على زيادة الوزن نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من السكريات والصودا.

2:الايس كريم، ملئ بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية التى تعمل على زيادة الوزن ، لذلك ينصح بتجنبه.



السمنة

3:البيتزا، تحتوى على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية التى تساعد على زيادة الوزن .

4:الوجبات الدسمة والجاهزة، تعتبر من أخطر الاكلات التى تعمل على زيادة الوزن والسمنة وتراكم الدهون.

5:زبدة الفول السودانى، غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على زيادة الوزن والسمنة لذلك ينصح بإعطائها للأطفال الذين يعانون من النحافة ولمرضى السمنة تجنبها .