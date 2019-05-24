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فيديو.. حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة فى رمضان

الجمعة، 24 مايو 2019 07:30 م
فيديو.. حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة فى رمضان حملات تموينية مكبرة لملاحقة السلع الفاسدة في رمضان
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
 
جاء ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
 
 

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