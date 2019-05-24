فتح باب التسجيل فى أسبوع القاهرة للمياه 2019

فتحت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه باب التسجيل فى نسخته الثانية هذا العام، المقررة أكتوبر المقبل، تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه"، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للعام الثانى على التوالى.

وانتهت اللجنة المنظمة من تحديد محاور الأسبوع فى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه والتعاون فى قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، وكذلك الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف واستخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.

و يعقد المؤتمر بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

وأسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.